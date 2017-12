Regnet bøtter ned over Vestlandet

NTB Innenriks

Tirsdag fram til kokka 12 har det kommet 20–30 millimeter nedbør i Rogaland. Klokken 14.30 var det målt 42 millimeter på to stasjoner øst for Bergen. Fra tirsdag klokken 12 til klokken 24 er det ventet lokalt 50–80 millimeter, onsdag lokalt 60 til 70 millimeter på 24 timer og torsdag lokalt opp mot 60 millimeter.

– Det er spesielt. Dette er noe som skjer kun hvert femte år. Kanskje så sjelden som hvert tiende år, sier vakthavende meteorolog Anne-Mette Olsen ved Meteorologisk institutt til NRK.

Ekstra bemanning

Mandag advarte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om stor flomfare på Vestlandet. Farenivået ble satt til rødt – nivå tre – som er det nest høyeste for flom- og jordskredvarslene.

Samme dag meldte Meteorologisk institutt at det ville komme opptil 400 millimeter nedbør i løpet av tre dager. Tirsdag ble dette redusert til 300 millimeter, men nivået er likevel uvanlig høyt. Instituttet har iverksatt intensivert overvåking av været.

Både NVE og Meteorologisk institutt har økt bemanningen for å følge med på uværet, skriver Bergens Tidende.

– Vi har flere personer på vakt som bare følger med på denne hendelsen, sier meteorolog Olsen til avisen. Hun sier at det kan utvikle seg til ekstremvær.

Fortsatt øser regnet ned

Til sammen kan det lokalt komme 200–300 millimeter i løpet av tirsdag, onsdag og torsdag, heter det i det oppdatere varselet fra Meteorologisk institutt.

– Vannføringen stiger kraftig i små, raske vassdrag i midtre strøk av Hordaland og Rogaland, men har ikke nådd middelflom på noen av våre stasjoner klokken 14.30, skriver NVE i sin statusoppdatering tirsdag ettermiddag.

Så langt er det registrert et jordskred som stenger fylkesvei 57 i Gulen og flom som reduserer framkommeligheten på fylkesvei 520 ved Svandalsfossen ved Sauda.

Våtest i indre strøk

Det er varslet fare for flom i Rogaland og Hordaland, gult nivå for ytre strøk og oransje nivå for indre strøk, der hovedmengden av nedbøren er ventet å falle. Oransje varsel er det nest høyeste av varslingsnivåene, og innebærer store oversvømmelser og fare for mange jordskred.

Mesteparten av nedbøren er ventet tirsdag, da kan det komme opp mot 100–150 millimeter i løpet av et døgn. Store nedbørsmengder ventes i løpet av tirsdag og natt til onsdag. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting, noe som øker faren for jord-, sørpe- og flom fra tirsdag ettermiddag, melder NVE.

Snøskredfare

Også faren for snøskred er svært høy i Rogaland og Hordaland. Varselet ble mandag satt til det nest høyeste nivået for snøskred, og med mildvær og mye nedbør opprettholdes dette også tirsdag. Spesielt gjelder dette den nordøstlige delen av Rogaland.

I Hordaland varsler Statens vegvesen om fare for vannplaning på grunn av mye vann på veiene etter nedbøren natt til tirsdag. Flere kommuner i Hordaland er satt i beredskap på grunn av de ventede nedbørsmengdene.

Hardangervidda ble tirsdag morgen stengt for personbiler på grunn av uvær og kraftig vind. Deretter ble det innført kolonnekjøring.

