Politiet tror politibilbrannen i Oslo var påsatt

Bilen sto parkert bak Sentrum politistasjon utenfor Storgata 27 i Oslo. Klokka 3.28 meldte politiet at den sto i full fyr og at brannvesen og politi var på stedet.

– I starten hellet vi til at dette kunne være teknisk feil, men funn på stedet tyder nå på at brannen kan være påsatt, opplyste politiet litt senere.

Fant tom bensinkanne

Det ble funnet en tom bensinplastkanne i nærheten av kassevognen. Kjøretøyet var godt merket, men var ikke i tjeneste. Bilen er helt utbrent og er tauet inn for tekniske undersøkelser.

– Vi har flere patruljer ute og leter etter en eller flere gjerningspersoner. Vi har snakket med ansatte ved bensinstasjoner for å høre om noen har kjøpt en bensinkanne nylig. Videre venter vi på resultater fra gjennomsyn av materiale fra aktuelle overvåkingskameraer, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun er overrasket over at ingen så det relativt store kjøretøyet stå i full fyr så sentralt i byen. Det var ansatte på serveringsstedet Himkok Storgata Destilleri rett ved der bilen sto, som meldte fra til politiet etter at de hadde kjent røyklukt etter stengetid.

Da de kikket ut, så de den overtente bilen av merket Mercedes Vito. Før brannvesenet rakk å komme fram, forsøkte en privatperson å slukke ilden. Han fikk i seg noe røyk, og fikk tilsyn av ambulansepersonell, skriver Aftenposten.

– Spesiell sak

Politiet fikk melding om brannen klokka 3.20 natt til tirsdag.

– Den sto parkert nær Sentrum politistasjon. Dette er en veldig spesiell sak, sier Skott.

Klokka 4.21 meldte politiet at brannen var slukket og at kjøretøyet var tauet inn.

– Vi har avhørt vitner og foretatt diverse etterforskningsskritt på stedet, opplyser operasjonslederen.

Politiet har ennå ikke funnet noen som har sett selve hendelsen og ber mulige øyenvitner ta kontakt.

