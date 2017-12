Politiet: Ingen kjente trusler mot årets fredsprisutdeling

NTB Innenriks

Årets fredspris til ICAN–Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen – er ifølge Oslo-politiet langt fra så kontroversiell som en del tidligere tildelinger, noe som bidrar til det totale synet på sikkerheten rundt arrangementene til helga.

– Nobels fredspris er av en sånn karakter at vi alltid har et høyt sikkerhetsnivå, idet det er et stort, profilert arrangement på internasjonalt nivå. Deretter legger vi lista basert på trusselvurderingen fra PST, hvilke myndighetspersoner som er til stede og mulige andre faktorer der vi overvåker fortløpende, sier stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt til NTB.

PST justerte i november ned sin generelle vurdering av trusselbildet i Norge, fra «sannsynlig» til «mulig» at en terroraksjon kan bli forsøkt gjennomført i Norge.

– Det er heller ingen kjente trusler mot årets arrangement. Det har helt klart vært tidligere arrangement med vesentlig større risiko, som de gangene amerikanske presidenter har fått prisen. Verdensbildet for øvrig, kombinert med hvem som mottar prisen, er også avgjørende, sier Strand.

I politiets planlegging er det også viktig at uniformer ikke skal prege utdelingen.

– Vi er opptatt av at det skal bli en fin seremoni og at den skal få gå i fred, sier Strand.

