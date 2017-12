Norges eldste mann er død

NTB Innenriks

108-åringen døde i forrige uke, men familien ønsket ro rundt dødsfallet til etter begravelsen, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

Nevøen Bjørn Erik Øverbø forteller at Øvrebø sovnet stille inn.

– Han var klar i hodet helt til det siste, og han sa at han hadde det godt der han bodde til det siste, på Moelv bo- og servicesenter i Hedmark.

Da Øvrebø fylte 107 år i august i fjor, fikk NTB opplyst at han ikke var særlig opptatt av at han var Norges eldste mann. Øverbø hadde da ingen forklaring på hvorfor han hadde levd så lenge, men viste til at han har gått mye i sitt liv. Da han fylte 100 år gikk han fremdeles daglig en kilometer for å hente avisa, og da han etter hvert flyttet til bo- og aktivitetssenteret, fortsatte han å sørge for å få «lea på seg» daglig.

Øvrebø ble født i Lom, som nummer to av i alt elleve søsken, og bodde på garden Øverbø til han var 9 år. Da flyttet familien til Eiriksvea på Brøttum, uten veiforbindelse i flere tiår, og med 4,5 kilometer til skolen.

Før Øvrebø ble landets eldste mann, var det Carl W. Falck som hadde æresbetegnelsen. Han døde i juli 2016, 109 år gammel.

