Norge solgte «bomber og granater» til Emiratene for 23 millioner kroner i oktober

NTB Innenriks

De forente arabiske emirater er et av flere land som deltar i den brutale Jemen-krigen, og er blitt beskyldt for grove krigsforbrytelser. De siste årene har Norge eksportert krigsmateriell for flere hundre millioner til landene som deltar i konflikten.

Ifølge VG viser tall fra SSB at Norge i oktober i år solgte materiale i en kategori som inneholder dødelige eksplosiver til Emiratene. Totalverdien for denne eksporten var på 23 millioner kroner, og Norge har ifølge avisen ikke solgt materiale i denne kategorien siden januar 2016. Kategorien er definert som «bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og lignende krigsmateriell, samt deler dertil».

SVs Petter Eide har tidligere tatt til orde for at Norge øyeblikkelig må slutte med å selge våpen, ammunisjon og annet forsvarsmateriell til landene i Saudi-koalisjonen som kriger i Jemen.

– Vi mener denne eksporten bryter med intensjonene i den norske lovgivningen, som sier at vi ikke skal eksportere våpen til land i krig, sa han til NTB i slutten av oktober.

I løpet av fjoråret kjøpte Emiratene våpen og våpenkomponenter for 79 millioner fra Norge, ammunisjon for 21,5 millioner og elektronisk utstyr for 734.000 kroner.

Norsk eksport av våpen, ammunisjon og annet forsvarsmateriell økte med 10 prosent i fjor. I alt ble det solgt for 3,6 milliarder kroner i 2016.

