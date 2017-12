Kvinne og sønn nektet straffskyld i ankesaken etter drapet i Søndre Land

NTB Innenriks

Både kvinnen og hennes sønn ble i sommer dømt til 19 års fengsel i Gjøvik tingrett, men begge anket dommene til lagmannsretten. Da ankesaken startet i Eidsivating lagmannsrett tirsdag, avviste begge straffskyld, melder NRK.

En 36 år gammel mann som i tingretten ble ansett som hovedmannen og dømt til 20 års fengsel, valgte å akseptere dommen og har dermed ikke anket, skriver Oppland Arbeiderblad.

For 36-åringen er dermed ikke skyldspørsmålet tema i lagmannsretten, men retten vil vurdere straffeutmålingen på nytt. For kvinnen og hennes sønn vil imidlertid skyldspørsmålet bli hovedtema i ankesaken.

Både kvinnen og hennes sønn hevdet i tingretten at de ikke hadde innsett hva de hadde vært med på, og at det først på vei bort fra åstedet gikk opp for dem at 36-åringen hadde drept Nils Olav Bakken.

49-åringen fra Dokka i Nordre Land i Oppland ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i nabokommunen Søndre Land lørdag 3. september i fjor.

Obduksjonsrapporten viste at han var i live da han ble påtent, og at drapet skjedde samme sted som han ble funnet. To dager senere ble de tre som ble dømt i tingretten, pågrepet og siktet i saken.

Det er satt av tolv dager til ankesaken som etter planen skal vare fram til 22. desember.

