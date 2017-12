Hedningsamfunnet har byttet navn

NTB Innenriks

Navneendringen ble vedtatt med det nødvendige to tredels flertall på organisasjonens årsmøte i helgen, melder Fri Tanke.

Dagfinn Eckhoff, en av veteranene i Hedningsamfunnet, ble valgt til ny leder.

– Vi har over tid merket oss at begrepet «hedning» ikke skaper like stort engasjement som tidligere. Begrepet er ikke så kjent heller, spesielt ikke blant unge. Samtidig har begrepet ateist og ateisme blitt mer kjent. Det er hovedargumentet bak endringen. Folk skal vite at ateistene i Norge, det er oss, sier organisasjonens nyvalgte leder Dagfinn Eckhoff til Fri Tanke.

Han er en av veteranene i organisasjonen og var med på å grunnlegge Hedningsamfunnet i 1974.

– Jeg har vært en av forkjemperne for å skifte navn, og er ikke spesielt opptatt av å bevare det gamle, sier han.

Eckhoff forsikrer om at Ateistene vil videreføre kampen for vitenskap og kritisk tenkning, samtidig som de tydelig vil avvise eksistensen av guder og annen overnaturlighet med samme styrke som de alltid har gjort.

Han understreker også at organisasjonen ikke ønsker å markere seg på høyresiden i livssynslandskapet, men de vil heller ikke støtte kulturrelativismen på venstresiden.

– Vi vil fortsatt kritisere religion med både empati og humor, sier han.

