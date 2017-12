Fortsatt usikkerhet i boligmarkedet 

NTB Innenriks

Prisfallet i november var på 0,4 prosent, justert for sesongvariasjoner, viser nye tall fra Eiendom Norge. Nedgangen kommer etter en oppgang på 0,4 prosent i oktober. Den nominelle prisnedgangen i november var på 1,1 prosent.

Eiendom Norge peker på at november historisk sett er blant de svakeste boligmånedene, men fallet er likevel sterkere enn normalt denne måneden.

– Selv om boligprisene normalt faller i november, så var det et større fall enn normalt i år. Alle fylkene hadde nedgang i prisene sist måned, men det er i flere av de største byene vi ser den svakeste utviklingen. Det er nå negativ tolvmånedersvekst i stadig flere byer, og det er en trend vi regner med vil vedvare og sannsynligvis forsterke seg i månedene fremover, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Leder for bankvirksomheten i Nordea Norge, Christian Steffensen, fastslår at usikkerheten i markedet fortsatt er til stede.

– Tilbakemeldingen fra kundene tyder også på det. Det er nok slik at vi kan se fallende priser – særlig i Oslo – også i månedene framover, sier Steffensen i en kommentar til NTB.

Aktører mer positive

Direktør i Eiendomsmeglerforbundet, Carl O. Geving, mener imidlertid at det meste av prisfallet nå er tatt ut.

– Vi forventer en mer normal utvikling i boligåret 2018, sier han i en pressemelding.

– Forutsatt at norsk økonomi utvikler seg positivt i tråd med forventningene om sysselsetting, inntekt og rente, er det all grunn til å tro at husholdningenes forventninger til boligmarkedet vil styrke seg. Og det vil påvirke boligprisene positivt, mener Geving i Eiendomsmeglerforbundet.

Også Privatmegleren er positiv.

– Mørketida er snart over, om tre uker snur sola og omtrent samtidig vil det også lysne i boligmarkedet, mener Grethe W. Meier, som altså mener at de siste tallene gir grunn til optimisme.

Få eiendommer over takst

Nordea viser imidlertid til at inntrykket er at det er få eiendommer som går over takst, og at de fleste som selger, må ha mer enn en visning.

– Mange kunder endrer kjøpsplaner i lys av hvordan boligmarkedet utvikler seg. Vi ser at flere nå har flyttet fokus ut av Oslo og heller ser på mulighetene i randsonene av byen, legger Steffensen til.

Det ble solgt 7.171 boliger i forrige måned, 1,8 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Hittil i år er salgstallet omtrent som i fjor – 83.644 boliger.

– Til tross for prisfallet vi har sett i det norske boligmarkedet gjennom store deler av 2017, holder aktiviteten seg på nivå med 2016, noe som vitner om et fungerende boligmarked, sier Dreyer.

Større tilbud

Fra og med våren 2017 har det vært et betydelig økt tilbud, særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er også lagt ut markant flere boliger for salg i Norge i november måned.

Den sterkeste prisutviklingen i november hadde Hamar og Haugesund med en flat utvikling. Svakest prisutvikling hadde Ålesund med en nedgang på 1,5 prosent.

Når man ser på 12-månedersveksten fortsetter denne å svekke seg vesentlig. Oslo hadde den svakeste utviklingen med en nedgang på 4, 4 prosent. Sterkest 12-månedersvekst hadde Fredrikstad, med en oppgang på 7,7 prosent, viser den ferske oversikten.