Fem unge menn siktet etter mistenkelig dødsfall i Bergen

De fem mennene befant seg i en leilighet sammen med mannen siste helgen i november, skriver Bergens Tidende. Han skal ha blitt dårlig mens de alle var sammen, og det endte med at han døde. Det er ikke kjent om han døde i leiligheten eller senere, men politiet innledet rutinemessig etterforskning av dødsfallet som mistenkelig. Nå er de fem unge mennene siktet for å ha avgitt uriktig forklaring og for å ha unnlatt å hjelpe mannen.

– Noen av de siktede erkjenner skyld for å ha forklart seg uriktig. Men ingen sier seg skyldig i kjernen av saken, som handler om å unnlate å hjelpe, sier politiadvokat Trond Eide til avisen.

De siktede skal også ha fjernet bevis som politiet mener kan knyttes opp til hendelsen.

Politiadvokaten sier det ikke er aktuelt å utvide siktelsen til å omfatte drap. En av politiets teorier er at dødsfallet kan ha sammenheng med bruk av narkotika.

To av de oppnevnte forsvarerne sier deres klienter nekter straffskyld etter politiets siktelse.

– Han har forsøkt å gjøre det han kan for å hjelpe og nekter skyld, sier advokat Ole-Petter Grythe Hoff.

