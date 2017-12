Ekstra vakthold på Stavanger universitetssjukehus etter væpnet aksjon

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om saken klokka 12.20 og rykket ut med flere væpnede patruljer. Om lag to timer senere kunne de opplyse at søket var avsluttet uten at de hadde funnet mannen.

– Det er foretatt søk i og utenfor flere bygninger på sykehusområdet uten at vedkommende er observert. Politiet har heller ikke fått melding om observasjoner fra publikum utover den første meldingen klokken 12.20, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Under søker videobilder

Det var ansatte ved sykehuset som meldte fra om at de hadde sett en mann med en machetelignende kniv. Tirsdag kveld visste politiet fortsatt ikke hvem mannen var eller om det i det hele tatt hadde skjedd noe straffbart.

– Saken er sendt videre til etterforskning for å finne ut om vedkommende har hatt med seg noen kniv. Man vil gjennomgå videoovervåking og eventuelt avhøre vitner, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sørvest politidistrikt til NTB.

Det blir ikke noe ekstra politi-nærvær på sykehuset utover natten

– Vi har ikke funnet noen personer der, og det har heller ikke kommet noen nye meldinger om observasjoner av mannen, sier Steinkopf.

Ekstra vakter

Stavanger Aftenblad skriver at sykehuset har satt inn ekstra vakthold etter hendelsen. Fagdirektør Eldar Søreide ved sykehuset berømmer alle ansatte, pasienter og pårørende som oppholdt seg på sykehuset da hendelsen inntraff.

– Ingen forventer å oppleve at bevæpnet politi med skjold tar seg inn i bygningen. Alle forholdt seg rolig, det brøt ikke ut panikk, og sykehuset kunne gå sin vante gang, sier Eldar Søreide.

(©NTB)