Varsler flom på Vestlandet

Oransje nivå er det nest høyeste nivået på flomvarslene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og det beskriver en alvorlig situasjon med sannsynlighet for alvorlige skader.

Flomvarselet gjelder for Rogaland og Hordaland, men også Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane vil merke den kraftige nedbøren. Situasjonen blir forverret av at relativt høye temperaturer sørger for kraftig snøsmelting i tillegg til den voldsomme nedbøren.

Det ventes mye regn, opptil 400 millimeter fra tirsdag til og med torsdag. Mesteparten av nedbøren kommer allerede tirsdag – da er det meldt opptil 200 millimeter i løpet av 24 timer. Det ventes ytterligere 100 millimeter nedbør onsdag og opptil 60 millimeter på torsdag.

Været medfører også stor fare for jord- og sørpeskred. Med gjeldende prognose er sørlige deler av Vestlandet mest utsatt på tirsdag. Onsdag og torsdag kan deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal også være utsatte. Faren for jord-, sørpe- og flomskred øker spesielt tirsdag ettermiddag, heter det i varselet fra NVE.

