Stortinget vedtok hastebehandling av nye regler for valg til Nobelkomiteen

Representantforslaget fra Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Senterpartiet og SV ble fremmet mandag morgen. Stortinget vedtok hastebehandling med 59 mot 45 stemmer.

Konkret tar representantforslaget til orde for at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal kunne sitte i Nobelkomiteen. Saken vil med all sannsynlighet bli behandlet alt tirsdag og vil få innvirkning når Stortingets valgkomité skal behandle saken. Dermed kan forslaget sette en stopper for tidligere Frp-formann Carl I. Hagens kandidatur.

Frp har valgt å fremme ham som kandidat, til tross for høylytte protester fra andre partier.

I tillegg foreslås det at det utredes om andre forhold bør tas hensyn til i vurderingen. I løpet av 2018 bes presidentskapet utrede om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.

– Også lederverv i internasjonale organisasjoner medfører bindinger og kan skape tvil om komitémedlemmers og dermed komiteens uavhengighet. Stortinget bør derfor avklare at personer som innehar lederverv i internasjonale organisasjoner ikke bør kunne velges til medlemmer av Nobelkomiteen. Hvordan dette skal avgrenses krever en nærmere utredning, fremgår det av forslaget.

Dette vil for eksempel kunne gjelde Aps komitémedlem Thorbjørn Jagland, som leder Europarådet.

