Statsadvokaten henlegger brukollaps på Sjoa

– Den avgjørelsen kan ikke ankes, slik at saken er endelig avgjort, sier politiadvokat Lars Rune Ringvik i Innlandet politidistrikt til avisa Dølen.

Perkolo bru kollapset da en tømmerbil med last som veide 31 tonn, kjørte over den i februar i fjor. Tømmerbilen falt mellom sju og åtte meter rett ned. Sjåføren kom utrolig nok fra ulykken med kun lettere bruddskader.

Gudbrandsdølen Dagningen skriver at Norsk Lastebileierforbund anket saken etter at den ble henlagt av politiet i august i fjor. De fant seg ikke i at en slik kollaps ikke fikk følger for noen.

Statens vegvesen konkluderte med at brukollapsen skyldtes en alvorlig prosjekteringsfeil, som førte til at en skjøt som føyer sammen to langsgående bjelker på brua, ble kraftig underdimensjonert. Det var meningen at brua skulle tåle en belastning på 65 tonn.

