RiksTV-kundene risikerer å miste TV 2-kanalene fra nyttår

NTB Innenriks

At TV 2 er i forhandlinger med en eller annen distributør, er nærmest blitt en adventstradisjon for TV-konsernet. Selv om TV 2 også eier en tredel av RiksTV, gir ikke eierskapet RiksTV noen fordeler i de pågående forhandlingene, skriver Kampanje.

Verken TV 2-ledelsen eller forhandlerne på den andre siden av bordet ønsker å bekrefte når avtalen utløper, men ifølge Kampanje risikerer svært mange TV-seere å miste TV 2-kanalene allerede når rakettene skytes opp nyttårsaften. Ifølge Kampanje har RiksTV 272.000 kunder, med rundt regnet tre TV-seere per husstand.

– Vi skal forhandle om en ny avtale med RiksTV og har tro på at vi kommer til enighet. Vi kommenterer ikke innholdet i forhandlingene eller når fristen utløper, sier TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes varslet allerede i 2016 sine ansatte om at de ville stille langt tøffere krav om penger fra distributørene framover. Ifølge kilder Kampanje snakket med den gang, var TV 2-sjefen klar på at de skal beskytte seg mot distributørenes egne løsninger for internett-TV, og at de ikke er fornøyd med at distributørene stikker av med størstedelen av pengene. Siden har TV 2 jobbet med å forsterke sin egen strømmetjeneste Sumo.

I fjor forhandlet TV 2 med Get om en avtale som omfattet om lag 500.000 av TV-distributørens kunder. Den gang ble forhandlingene utsatt til nyåret, og partene ble etter hvert enige. I 2016 førte brudd i forhandlingene mellom Telenor-eide Canal Digital og Discovery til at 2,5 millioner TV-seere var uten TVNorge-kanalene i ti dager.

