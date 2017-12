Mekling hos fagbevegelsen – 500 kan gå ut i streik fra tirsdag

NTB Innenriks

Representanter for Handel og Kontor (HK) og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) møttes på Riksmeklerens kontor mandag klokken 10.

Dersom partene ikke blir enige ved fristens utløp ved midnatt mandag kveld, har Handel og Kontor varslet at om lag 500 medlemmer i 24 virksomheter går ut i streik fra tirsdag morgen. Det gjelder blant andre de ansatte på hovedkontoret til LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, skriver FriFagbevegelse.

– Hvis vi må streike, gjør vi det, sier nestleder Bjørn Mietinen i Handel og Kontor.

Fagforeningen la fram to krav da partene møttes ved forhandlingsbordet 15. november. Det ene var økt lønn til de lavest lønnede innenfor dette tariffområdet, det andre var å øke lønnen for rådgivere. To uker etter bruddet ble de samme kravene lagt på bordet hos Riksmekleren i Oslo.

Handel og Kontor peker blant annet på at det i lang tid har vært utfordrende at de har lite informasjon om lønnsforholdene i arbeiderbevegelsen. Medlemmene opplever at lønnsforskjellene er problematisk og viser til et inntrykk av at ansatte som følger lønnssystemet i den såkalte Landsoverenskomsten mellom HK og AAF er dårligere betalt enn ansatte som lønnes etter husavtaler på den enkelte bedrift, og som selv forhandler lønnen sin.

Direktør Astrid Driva Rødsand i AAF håper partene kommer til enighet, men sier de ikke kan etterkomme begge kravene.

