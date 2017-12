NTB Innenriks

Jagland overrekkes prisen lørdag, etter premieren på filmen «The Voice of Europe», som handler om den tidligere statsministerens innsats i Europarådet.

Under festivalen skal dessuten tidligere statsminister Kåre Willoch holde foredraget "2017 – Hva skjedde? Og hva burde skjedd?".

Arrangementet Et årsverk går av stabelen hvert år like før jul. Da blir den gamle kinoen på Stabekk i Bærum rammen for møter mellom internasjonale kunstnere og lokalbefolkningen, heter det på hjemmesiden.

