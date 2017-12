Frp-representant truer Venstre og KrF etter Nobel-vedtak

NTB Innenriks

Han påpeker overfor VG at de to sentrumspartiene og regjeringspartiene Høyre og Frp var enige om å samarbeide om konstitueringen av Stortinget. Likevel går altså de to sentrumspartiene sammen med resten av opposisjonen om nye regler som kan sette en stopper for Frps Nobel-kandidatur.

– Vi har vår kandidat, og vi har én plass. Vi vil fremme Carl I. Hagen. Jeg tar utgangspunkt i at han blir valgt. Hvis ikke, har vi en ny situasjon på Stortinget som vi må ta konsekvensen av, sier Leirstein til avisen.

Han viser til at det er flere verv som skal fordeles før jul, inkludert ny riksrevisor. På spørsmål om saken påvirker sonderingene om Venstre skal inn i regjering, svarer han slik:

– Jeg kommenterer ikke regjeringsforhandlingene. Det gjør Siv Jensen. Men du kan gjøre regnestykket selv. Det er noen av oss som er svært irriterte nå.

