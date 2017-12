Frp: Uryddig av Stortinget

NTB Innenriks

– At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt: At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I. Hagen enn om prinsipper, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NTB.

Stortinget vedtok mandag med 59 mot 45 stemmer å hastebehandle et representantforslag om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal kunne sitte i Nobelkomiteen.

Saken vil med all sannsynlighet bli behandlet allerede tirsdag og vil få innvirkning når Stortingets valgkomité skal behandle saken. Dermed kan forslaget sette en stopper for tidligere Frp-formann Carl I. Hagens kandidatur. Frp har valgt å fremme ham som kandidat, til tross for høylytte protester fra andre partier.

Limi mener Stortinget opptrer uryddig i saken.

– Det hadde vært mer ryddig på alle måter om denne saken ble behandlet ordinært av komiteen, slik at man fikk en prinsipiell avklaring rundt disse spørsmålene, sier han.

