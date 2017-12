Støre hyller samfunnsbyggeren Kjell Opseth 

NTB Innenriks

– Kjell Opseth var en samfunnsbygger som bokstavelig talt satte spor etter seg. Som samferdselsminister på 90-tallet drev han igjennom store prosjekter som har formet det moderne Norge, som byggingen av flyplassen på Gardermoen og store prosjekter som skapte ny fremkommelighet på Vestlandet, skriver Støre på Facebook.

– Opseth hadde sine røtter i Sogn og Fjordane og visste hvor viktig moderne samferdsel er for norske distrikter. Han hadde en handlekraft, og når det trengtes, en stahet, når han i regjering og storting fremmet og drev gjennom sine prosjekter. I sum ga det viktige resultater for by og land, skriver Støre.

