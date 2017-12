Mann lettere skadd etter ulykke ved gangbro i Stavanger

NTB Innenriks

Søndag ettermiddag melder sykehuset at mannen har lettere skader og at tilstanden er stabil. Tidligere på dagen ble det meldt at mannen hadde en alvorlig hodeskade, og at han lå i koma.

Politiet melder at årsaken til skaden kan være fall fra høyde, men at de holder alle muligheter åpne.

– Vi skal avhøre kvinnen som fant mannen søndag kveld, sier politiførstebetjent Marianne Hagenes hos politiet i Stavanger til NTB.

AMK meldte fra om hendelsen klokka 19.25 lørdag. Da var mannen hentet av ambulanse i Haugesundgata like ved en skateboardpark. Han ble funnet på bakken like under en gangbro som krysser veien.

