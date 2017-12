Regn fryser på bakken – glatt flere steder i landet

NTB Innenriks

Et obs-varsel ble sendt ut for nordlige og midtre deler av Hedmark, Oppland, Telemark og Buskerud, som er mest utsatt. Obs-varslet var over klokka 16, melder NRK.

– Det verste er over når det gjelder nedbøren, mens temperaturmessig holder isen seg nok til et stykke ut på søndagen, sa meteorolog Marit Berger ved 17-tiden.

Lørdag formiddag ble det meldt det om utforkjøringer i en rekke politidistrikt i Sør-Norge, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

– Nå ser det greit ut, men det har vært en travel dag med mange titalls henvendelser, sa operasjonsleder Jarle Habberstad i Sørøst politidistrikt lørdag ettermiddag.

Mange utforkjøringer

– På grunn av regn som fryser på bakken, er det nå stedvis vanskelige kjøreforhold i deler av Akershus, Hedmark og Oppland. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig, tvitret Vegtrafikksentralen øst lørdag.

– Vi har varslet alle entreprenører, som er ute og salter. Må du ikke ut, la bilen stå!

Nødetatene hadde nok å gjøre i Hønefoss, Modum og flere andre steder i Buskerud, der politiet sa at veldig mange kjørte ut samtidig.

– Vi er nødt til å kjøre fra sted til sted for å se til at alle som har kjørt av har det bra. Det meldes om flere utforkjøringer i ulike deler av distriktet, så vi har ikke helt oversikt. Men det er veldig glatt nå, sa operasjonsleder Martin Andersen-Gott i Sørøst politidistrikt til NRK tidligere lørdag.

Bussene står

Kollektivselskapet Brakar meldte lørdag ettermiddag at alle busser på Ringerike sto stille til veiene ble skikkelig strødd.

– Lokaltrafikk på Ringerike går nå igjen, men med forsinkelser, meldte selskapet på sin nettside rett etter klokken 17.

Fra Øvre Romerike i Akershus har det også kommet flere meldinger om glatte veier på grunn av underkjølt regn.

– Vi ber alle om å ta det med ro og kjøre etter forholdene, tvitret politiet.

Det samme gjorde Oslo-politiet ved 14.30-tiden. Etter en solfylt morgen i hovedstadsområdet, ga lett regn etter hvert svært glatte veier også der.

– Blåste av veien

Ved Nordkapptunnelen på E39 i Finnmark havnet både en buss og en lastebil utenfor veien lørdag. Politiet i Finnmark meldte på Twitter at bussen og lastebilen ligger på landsiden av tunnelen.

Politiet skriver videre at Vegtrafikksentralen har varslet at kjøretøyene ikke vil bli berget før søndag på grunn av været. Veien skal nå være strødd.

Ifølge iFinnmarks reporter på stedet er det svært glatt og mye vind der bussen kjørte ut.

– Veibanen var svært glatt, og bussen ble tatt av kraftige vindkast da den kom ut av tunnelen, sier operasjonsleder Svein Erik Jakobsen i Finnmark politidistrikt til avisa.

Jakobsen sier bussen gikk over autovernet og at hele bussen havnet utenfor veibanen. Sjåføren, som var alene i bussen, ble ikke skadd.

Også politiet i Nordland varslet om vanskelige kjøreforhold på flere fylkesveier.

(©NTB)