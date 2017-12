Stabile Obos-priser i november

NTB Innenriks

I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 58.314 kroner. Kvadratmeterprisen er 0,2 prosent høyere enn i oktober og 6,1 prosent lavere enn i november 2016. Prisen var høyest på Frogner med vel 85.000 kroner per kvadratmeter og lavest på Søndre Nordstrand med en kvadratmeterpris på 42.500 kroner.

– Prisene holder seg på samme nivå som i foregående måned, men én måned er et altfor kort tidsperspektiv til å trekke noen klare konklusjoner. Vi må vente noen måneder til før vi vet om dette er en vedvarende trend eller om det bare er en kort pust i bakken. Omsetningen er fortsatt på et høyt nivå, faktisk høyere enn i november for et år siden, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger 51.519 kroner i november. Dette er uendret fra oktober og 5,8 prosent lavere enn i november 2016.

Tallene bygger på 758 eierskifter i Obos-tilknyttede boliger.

(©NTB)