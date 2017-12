Spinraza vurderes på nytt etter prisforhandlinger

NTB Innenriks

Beslutningsrådet sa i oktober nei til å bruke medisinen til barn med muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) med begrunnelsen at prisen på legemiddelet var «uetisk høy» skriver Dagens Medisin.

Etter at det har foregått nye prisforhandlinger med produsenten Biogen, har fagdirektørene i de regionale helseforetakene vurdert prisen. Fredag 8. desember vil det derfor være ekstraordinært møte hvor spørsmålet om innkjøp av Spinraza vil være eneste punkt på arbeidslisten.

– Det har kommet et tilbud. Saken er forberedt og tas opp i et ekstraordinært møte i Beslutningsforum 8. desember, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord. Vorland er leder i Beslutningsforum.

I Biogen håper de nå at myndighetene vil komme dem i møte etter prisforhandlingene.

– Vi håper nå at Beslutningsforum kan fatte et vedtak som gjør at norske pasienter med SMA så raskt som mulige kan få tilgang på behandling, sier direktør for markedstilgang, Bjørn Magnus Bjørnstad, i Biogen.

Spinraza er blant verdens dyreste medisiner. Før rabatt koster hver dose omtrent 1 million kroner. Utregninger Dagens Medisin gjengir fra Statens legemiddelverk viser at innføringen av legemiddelet i norsk helsevesen vil koste om lag 200 millioner kroner årlig etter fem år.

Spinal muskelatrofi, en gruppe av sykdommer som er kjennetegnet ved at de motoriske cellene i ryggmargen ødelegges.

(©NTB)