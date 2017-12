NTB Innenriks

Totalt omsatte norske kjøpesentre for 1,6 milliarder kroner fredag 24. november. Det viser et estimat fra Virke basert på tall fra 190 kjøpesentre over hele landet.

Også på de øvrige dagene i uke 47 økte handelen på kjøpesentrene sammenlignet med tilsvarende uke i fjor. Til sammen økte omsetningen denne uken med 7,8 prosent, viser tall fra Kvarud Analyses julehandelsindeks.

