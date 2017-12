NRK kom til Mammon-enighet med Filmforbundet

NTB Innenriks

En rettighetskonflikt mellom NRK og Filmforbundet har vært årsaken til at serien ikke har vært tilgjengelig på nett, til tross for at statskanalen investerte 50 millioner kroner i serien.

Fredag kom de to til en enighet som gjør at serien kan legges ut på nett, melder VG. Årsaken til dette er ifølge Ivar Krøhn i NRK at Filmforbundet har trukket seg på kravet om nytt avtaleverk.

De to partene diskuterer fortsatt en ny avtale, men disse diskusjonene stopper ikke visningen av «Mammon II».

– Vi snakker om det nå, og vi vil fortsette dialogene. Men vi har ikke ønsket at dialogen skal bli presset av en gisselsituasjon som det ble med «Mammon», sier Krøhn til avisen.

Fredagens enighet sikret imidlertid kanalen foreløpig kun rettighetene til å vise serien i ett år.

– Det er basert på gamle avtaler. Vi må respektere at de avtalene ikke har tatt høyde for det, sier Krøhn.

Verken første eller andre sesong av «Mammon» har fram til nå vært tilgjengelig på nett. De var kun tilgjengelige i fire uker etter at episodene ble vist på fjernsyn.

Etter at serien vant en Emmy-pris forrige tirsdag har NRK forsøkt å forhandle fram en distribusjonsavtale med Filmforbundet slik at kanalen får publiseringsrettigheter til evig tid, men partene er ikke kommet til enighet om dette.

