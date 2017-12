Landbruksskole fikk grisefjøs-slakt av Mattilsynet 

NTB Innenriks

– Det er svært kritikkverdig at det er slike forhold på en skole der folk skal lære å bli gode bønder, og de burde være bevisste på å gå foran med et godt eksempel, sier seksjonssjef i Mattilsynet i Agder Gunn Kristin Osaland til Nationen.

Etter å ha mottatt bekymringsmelding fra en elev ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, dro Mattilsynet til landbruksskolen på Holt den 10. august.

Her fant Mattilsynets inspektør en rekke problemer. Bingene skal ha vært skitne og fulle av våt avføring og urin, vært for varme og hatt dårlig luftkvalitet. Flere steder skal grisene ha ligget i sin egen avføring, og skolen skal i tillegg over lengre tid ha vært klar over et problem med ventilasjonsanlegget uten å gjøre noe med det.

Mattilsynet fant også flere griser som synlig hadde problemer på grunn av disse forholdene. Blant annet hadde flere avbitte og avstumpede haler, mens enkelte hadde bogsår.

Fungerende rektor ved Tvedestrand og Åmli videregående, Turid Tveit, innrømmer at situasjonen i grisehuset ikke har vært god nok.

– Vi ønsker god dyrevelferd og er lei for at dette har skjedd. Det er vårt ansvar at ting er på stell og at vi vedlikeholder og er i forkant, sier hun til avisen.

Hun understreker at hun mener dyreholdet ved skolen generelt er godt, men erkjenner at det er særlig uheldig at disse forholdene avdekkes i et fjøs der aspirerende bønder skal lære om dyrehold.

Mattilsynet ga skolen en rekke pålegg, som Mattilsynet nå bekrefter at de har etterkommet.

