Antibiotikaresepter skal bare gjelde i ti dager

Leger må i fremtiden overstyre journalsystemet for å få lengre gyldighetstid for antibiotikaresepter enn ti dager. For blåresepter vil imidlertid ett år være standard, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Kortere gyldighet på antibiotikaresepter innføres for å unngå at pasienter har resepter liggende og starter egenbehandling med antibiotika på et senere tidspunkt, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

– Antibiotikaresistens er medisinens klimakrise, og derfor fører vi en offensiv politikk for å begrense unødig bruk av antibiotika, fortsetter han.

Redusert gyldighetstid er ett av tiltakene i handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. Reglene trer i kraft 1. januar 2018.

