Tenåring dømt til samfunnsstraff for voldtekt på skole

NTB Innenriks

Voldtekten skjedde på en ungdomsskole på Nordmøre i mars i år, melder TV 2.

Ifølge dommen låste gutten jenta inne på et toalett på skolen. Etter overgrepet tok han en selfie av seg selv og jenta og sendte bildet på Snapchat til henne.

Gutten har innrømmet at han hadde seksuell omgang med jenta, men benektet at det foregikk ved tvang. Det festet imidlertid ikke retten lit til.

Nordmøre tingrett konkluderte med at straffen i utgangspunktet bør være tre års fengsel for voldtekten, men ettersom domfelte var under 18 år på gjerningstidspunktet, kom retten fram til at han skal slippe å sone. Han er derfor idømt samfunnsstraff, samt til å betale jenta 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

(©NTB)