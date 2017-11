Senterpartiet ber om stans i leveringen av nye redningshelikoptre

NTB Innenriks

– Jeg synes ikke det virker som en klok idé at vi skal ta imot flere nye redningshelikoptre før vi vet årsaken til at et helt nytt helikopter veltet, sier Klinge til Stavanger Aftenblad.

– Man må forsikre seg om at eventuelle feil ikke blir med også i de neste helikoptrene. Derfor er det god grunn til å sette prosessen i bero til vi vet hva havarikommisjonen konkluderer med, sier Sp-politikeren som er nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

Hun har nå sendt et brev til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i forkant at Stortingets spørretime onsdag neste uke.

Klinge peker i spørsmålet på at havarikommisjonens rapport først vil komme etter at flere nye redningshelikoptre er levert.

– Mener justisministeren at denne velten gir grunn til å utsette innkjøp av flere helikoptre til årsaken er klarlagt, eller er han trygg på at dette var et hendig uhell som ikke sier noe om kvaliteten eller mulige feil på helikoptrene, spør Klinge.

To flygere var om bord i det nye AW 101-helikopteret da det veltet mens motor og rotorblader var i drift fredag forrige uke. Begge slapp uskadd fra hendelsen. Helikopteret var akkurat blitt levert og sto utenfor hangaren på Sola for en rutinemessig rens av motorene da ulykken skjedde.

