SSB: Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter

Statistisk sentralbyrå (SSB) peker i sin rapport om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2020 på høyere vekst internasjonalt, og at det ser ut til å bli en moderat konjunkturoppgang.

SSB ser for seg at Norges Bank vil heve renten fra dagens nivå på 0,5 prosent først godt ut i 2019, og at den deretter vil økes gradvis. Samtidig mener SSB at krona vil bli noe sterkere i 2017 enn årsgjennomsnittet i fjor, og at den vil fortsette å styrke seg moderat i årene som kommer.

Samtidig ser SSB for seg at boligprisene vil fortsette fallet, og vil ved utgangen av 2018 være knapt 10 prosent lavere enn nivået i første kvartal i år.

– Etter hvert som tilbudet av boliger blir lavere, samt at konjunktursituasjonen bedres ytterligere, vil utviklingen i boligmarkedet snu til moderat oppgang fra 2019 i våre prognoser, fastslår SSB.

