Mann ansatt i Forsvaret dømt for voldtekt

Hendelsen fant sted etter festligheter sammen med flere forsvarsansatte i Indre Troms, melder Nordlys.

Mannen og kvinnen skal ha flørtet med hverandre ute på byen, og dette skal ha fortsatt da de i etterkant dro på nachspiel til mannens bolig.

En tredje festdeltaker som var med på nachspielet, forklarte i retten at han forlot boligen etter en stund. Etter at vedkommende dro, havnet mannen og kvinnen på soverommet.

Mannens forsvarer framholdt i retten at de seksuelle handlingene var frivillige, og at mannen avsluttet da kvinnen ikke ønsket mer. Rettens mindretall kom fram til at mannen burde frifinnes på grunn av tvil rundt dette. Mindretallet viste blant annet til at kvinnen har kjæreste, og at hun kunne ha motiv for å si at hun var blitt voldtatt istedenfor å innrømme utroskap.

Rettens flertall mente imidlertid at mannen trengte seg på, til tross for at kvinnen nektet. De viste blant annet til et lydopptak fra kvinnens mobiltelefon hvor hun sier nei gjentatte ganger.

Mannen dømmes også til å betale 150.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

