Humlegård vil unngå skjult politibevæpning 

Politidirektør Odd Reidar Humlegård viser til at antallet enkeltbevæpninger i Oslo har økt betraktelig den siste tiden. Det er å strekke regelverket uten at det ligger en skikkelig prosess til grunn for «en litt for stor endring på litt for kort tid», mener han.

– Det er en litt skjult bevæpning av ganske mange patruljer i Oslo ganske store deler av døgnet, sier Humlegård til NTB.

For å bøte på det foreslår politidirektøren å endre regelverket slik at det blir enklere å innføre såkalt områdebevæpning, for eksempel for noen patruljer i sentrumsnære områder av Oslo, samt ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Vi tenker det er bedre å gi et regelverk som er tydelig, forutsigbart og kontrollerbart, sier Humlegård.

Sårbare områder

Begrunnelsen for enkeltbevæpningen av patruljer i hovedstaden den siste tiden er å sikre grunnberedskap med et skjerpet trusselbilde som bakteppe.

Trussel- og sårbarhetsvurderinger skal være grunnlaget for hvilke lokale behov som finnes, og fullmakter, beslutningsnivå og prosess for områdebevæpning må utredes videre, ifølge Politidirektoratets (POD) høringssvar.

– Områdebevæpningen mener vi kommer til å ta ned enkeltbevæpningene ganske betraktelig, sier Humlegård.

Oslo-politiets økte bevæpning opptar også Stortinget. Justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) krever svar fra justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) på meldinger om Oslo-politiet i sommer og høst har væt bevæpnet i langt større utstrekning enn det som er offentlig kjent.

Oppdrag

Samtidig vil Humlegård senke terskelen for oppdragsbevæpning for å øke grunnberedskapen i særskilte situasjoner.

– Dette gjelder først og fremst i situasjoner hvor politiet ikke har tjenestevåpenet tilgjengelig i umiddelbar nærhet gjennom fremskutt lagring i kjøretøy eller på annen måte, sier han.

Politidirektøren presenterte torsdag PODs innspill til bevæpningsutvalgets anbefaling om å videreføre dagens våpenordning i politiet.

– Det er ingenting i trusselbildet som tilsier at det er likt behov landet rundt. Da synes ikke vi at vi skal bevæpne politiet landet rundt.

Han minner om at det har mange omkostninger å bevæpne politiet.

– Antall vådeskudd går i været. Det er farlig, og det er en belastning for den enkelte medarbeider på mindre steder å måtte bære våpen hver dag i operativ tjeneste.

Sprikende råd

I mars konkluderte bevæpningsutvalget med at politiets våpen fortsatt bør ligge innelåst i bilen. Seks av utvalgets sju medlemmer sa nei til generell bevæpning, mens et mindretall mente politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.

Politimesterne i Oslo, Bergen og Trondheim ønsker bevæpning på generelt grunnlag, mens seks politidistrikter ønsker en videreføring av dagens ordning.

Både Politiets utlendingsenhet og Politiets sikkerhetstjeneste ønsker et generelt bevæpnet politi, mens Avinor ønsker bevæpnet politi på flyplassene. Høringsfristen går ut fredag.

Justisminister Amundsen fra Frp er tilhenger av generell bevæpning, mens statsminister Erna Solberg (H) vendte tommelen ned for dette da saken ble diskutert i sommer.

