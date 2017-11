Fortsatt stans i togtrafikken etter brann i Sandnes

NTB Innenriks

Politiet bekreftet torsdag formiddag at ingen personer ble skadd i brannen. To menn som befant seg i huset da brannen brøt ut, ble reddet i sikkerhet. En tredje familie som også holdt til i huset, var ikke hjemme. Huset har fått store skader.

Brannen i bolighuset, som ligger tett inntil jernbanelinjen, ble meldt inn klokken 7.35. To andre hus i nærheten ble evakuert. Huset ligger også rett ved en høyspentlinje, noe som førte til at brannmannskapene måtte få stengt av strømmen før slokkingsarbeidet kunne starte.

All togtrafikk på strekningen mellom Stavanger og Ganddal ble stengt på grunn av brannen. Klokken 10.30 ble strekningen åpnet for trafikk igjen, men NSB måtte stoppe togene på grunn av problemer med signalanlegget. Passasjerene blir inntil videre fraktet i drosje og buss. Strandgata er fortsatt stengt for gjennomkjøring.

Brannvesenet driver med etterslokking på stedet, og huset skal undersøkes nærmere for om mulig å fastslå brannårsaken. De to som befant seg i boligen, skal også avhøres nærmere.

(©NTB)