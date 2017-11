Forsvaret kan ende opp med å leie stridsvogner og helikoptre

NTB Innenriks

– Jeg er urolig for at Forsvarets langtidsplan nå er underfinansiert, sier Anniken Huitfeldt (Ap) til VG. Hun er leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Arbeiderpartiet var i utgangspunktet skeptisk til at en større forsvarsstruktur ikke ville innebære økte midler, men gikk likevel inn for å støtte forliket for å sikre Hæren helikoptre og stridsvogner fra 2019 og ikke før i 2025.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bekrefter at langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget nå er blitt enige om ikke innebærer større økonomiske rammer.

– Nå skal vi finne ut hvordan vi skal løse bestillingen fra Stortinget. Det er for tidlig å si hvordan, men det kan bli aktuelt å skyve noen investeringer noe ut i tid, sier han til avisen. Han mener mangel på flygere er et større problem enn mangel på helikoptre.

– Men det kan bli aktuelt med en anbudsprosess hvor sivile helikoptre kan leies inn i fredstid, sier Bakke-Jensen. Når det gjelder stridsvogner må dette utredes nærmere, mener han.

Ifølge VG kan det være aktuelt å lease stridsvogner fra Tyskland.

