Flertall for én times daglig fysisk aktivitet i skolen

NTB Innenriks

KrF vil støtte et forslag om en ordning som sikrer elever på 1. til 10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag, innenfor dagens timetall. Dermed vil opposisjonspartiene ha flertall for å be regjeringen fremme en sak om dette for Stortinget.

Det er klart etter at helse- og omsorgskomiteen avga sin innstilling til representantforslaget, som opprinnelig ble fremmet av Senterpartiet. Noen votering i salen er altså ennå ikke foretatt.

15 års venting

– Senterpartiet foreslo en time fysisk aktivitet i skolen allerede i 2003, og debatten har nå vart i nesten 15 år. Derfor er dette en stor dag i Stortinget i dag når vi nå endelig har samlet et flertall for forslaget, sier Sps Kjersti Toppe til NTB.

– Dette vil ikke bare gi bedre folkehelse, men også bidra til at norske elever vil få en mer aktiv og morsom skolehverdag. Dette vil gjøre at færre elever blir skolelei og vil kunne redusere frafallet senere, sier hun.

Regjeringspartiene ville ha en mykere formulering, der det vises til et gjennomsnitt med én time med fysisk aktivitet daglig.

Tiltak mot mark i rumpa

SVs Nicholas Wilkinson jubler etter komitémøtet, som han beskriver som en stor seier for en praktisk og variert skoledag – og for folkehelsen.

– En av de viktige brikkene i SVs heldagsskole kommer nå på plass. Dette er ekstra viktig for gutter med mark i rumpa. Men alle barn har godt av å bevege seg, sier han.

Regjeringspartiene fikk av KrF påtvunget en lærernorm de ikke ønsket under budsjettforhandlingene på Stortinget.

– Jeg har ikke endret standpunkt, men forsoner meg ganske raskt med slike ting, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB da han mandag var tilbake på jobb etter pappapermisjon.

Nå må han forsone seg med enda en skolereform han ikke har initiert.