Befalsskolene samles på Østlandet

Luftforsvarets befalsskole, Sjøforsvarets befalsskole på Madla og Hærens befalsskole på Rena skal alle legges ned, skriver Fædrelandsvennen. Det ble kjent torsdag formiddag. En ny felles Forsvarets befalsskole opprettes på Sessvollmoen for de tre våpengrenene.

For bare ett år siden vedtok Stortinget å flytte befalsskolen og de øvrige skolefunksjonene på Kjevik til Værnes.

– Det er veldig kort tid siden det ble vedtatt å flytte til Værnes, så dette har gått svært fort, sier major Ivar Bergundhaugen som er nestleder ved Luftforsvarets befalsskole (LBSK) på Kjevik.

Kontreadmiral Louise Dedichen, som er sjef for Forsvarets høgskole, informerte torsdag de ansatte ved LBSK om planene.

– Bakgrunnen er innføringen av ny militær ordning som nå får to søyler, én ledet av offiserer som er generalister, og én av befal som er spesialister, sier Bergundhaugen.

Forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen ønsker å samle skolene og har gått gjennom utdanningssystemet for framtidas forsvar. Onsdag ble gjennomføringsplanen for utdanningsreformen levert til Forsvarets høgskole, som får ansvar for å gjennomføre den.

Luftforsvarets tekniske skole omfattes ikke av planene.

