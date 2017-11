Skoleansatt tilsto seksuelt krenkende handlinger 

NTB Innenriks

Politiet i Innlandet mottok tirsdag 28. november en anmeldelse fra den aktuelle kommunen om at det var mistanke om at en ansatt ved en skole skal ha utført seksuelt krenkende handlinger mot to navngitte elever under 16 år.

Et av forholdene skal ligge noe tilbake i tid, men andre forhold er av nyere dato, opplyser politiet.

– Vedkommende ble tatt inn til avhør og konfrontert med opplysningene fra elevene. De faktiske forholdene ble erkjent i avhøret, sier lensmann Terje Krogstad til NTB.

Ikke fengslet

Lensmannen forklarer at den skoleansatte ikke er fengslet, og at vedkommende avsto fra å la seg bistå av en advokat under avhøret tirsdag. Konfrontert med anmeldelsene valgte den mistenkte å legge kortene på bordet.

Politiets foreløpige mistanke er at elevene ikke bare har blitt utsatt for den ansattes seksuelle atferd, men også handlinger. Seksuelle handlinger etter straffeloven er som oftest en form for beføling, mens seksuell atferd ikke omfatter kontakt mellom offer og gjerningsmann. Det kan for eksempel være blotting.

– Vedkommende har begått seksuelle handlinger mot elevene, men hva og på hvilken måte vil vi ikke kommentere på dette tidlige stadier i etterforskningen, sier Krogstad.

– Det ble umiddelbart iverksatt etterforskning, og sentrale vitner ble avhørt i går, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Skolen orientert

Rektor ved den aktuelle skolen er informert, skriver Ringsaker kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Dette tar vi veldig alvorlig, og vi kontaktet politiet umiddelbart. Saken er under etterforskning. De foresatte er informert, og skolen er i dialog med dem. Vårt fokus nå er å ivareta de berørte på best mulig måte, og å bistå politiet i deres etterforskning, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Den ansatte er ikke på jobb, skriver også kommunen.

Tidlig i etterforskningen

– Han har ikke noen mulighet til å komme i kontakt med elevene nå, sier lensmann Krogstad.

Politiet vet ikke om flere kan være fornærmet i saken og understreker at etterforskningen er i en tidlig fase.

– Vi ser naturlig nok svært alvorlig på denne type saker, skriver politiet.

