Skoleansatt avhørt om seksuelt krenkende atferd

NTB Innenriks

Politiet i Innlandet mottok tirsdag 28. november en anmeldelse fra den aktuelle kommunen om at det var mistanke om at en ansatt ved en skole i kommunen skal ha utført seksuelt krenkende handlinger mot to navngitte elever.

– Det ble umiddelbart iverksatt etterforskning, og sentrale vitner ble avhørt i går. Mistenkte har blitt avhørt av politiet i dag og har erkjent de faktiske forhold, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Politiet vet ikke om flere kan være fornærmet i saken og understreker at etterforskningen er i en tidlig fase.

– Vi ser naturlig nok svært alvorlig på denne type saker, skriver politiet.

(©NTB)