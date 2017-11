Opptur på Oslo Børs for andre dag på rad

NTB Innenriks

Omsetningen onsdag var 4,1 milliarder kroner, som er det samme som tirsdag.

Marine Harvest topper omsetningslisten for andre dag på rad, men fortsetter nedturen. Onsdag falt kursen 2,3 prosent etter å ha falt 0,3 prosent dagen før. Også konkurrenten Bakkafrost sliter i motbakke. Onsdag falt kursen i selskapet 2,2 prosent. Det gjør de to oppdrettsselskapene til taperne blant de mest omsatte selskapene på hovedindeksen.

Norsk Hydro på andreplass på omsetningslisten og faller 0,2 prosent. Telenor falt 0,9 prosent, Statoil sto på stedet hvil, mens DNB økte med 1,1 prosent. Dagens vinner er Schibsteds A-aksje som stiger 2,6 prosent.

Bildet var blandet på de toneangivende europeiske børsene. CAC 40 i Paris steg med 0,6 prosent, mens FTSE 100 i London falt like mye. DAX 30 i Frankfurt gikk opp 0,4 prosent.

Oljeprisene fortsetter opp etter å ha vært under 63 dollar fatet i løpet av dagen. Nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 63,5 dollar fatet på spotmarkedet, mens et fat amerikansk lettolje ble solgt for 57,9 dollar.

