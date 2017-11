Oberstløytnant: – Kvinner i Forsvaret svekker Norges stridsevne

NTB Innenriks

– Det kan kreve sin mann å skyte seg ut av et flere timer langt bakhold. En kampavdelings stridsevne vil derfor synke om man rekrutterer veltrente kvinner på bekostning av veltrente menn, skriver han i et innlegg i Forsvarets Forum .

Der skriver han også at Norge må akseptere at stridsevnen faller dersom vi ønsker flere kvinner i den spisse enden av forsvaret.

Til NRK sier Høiback at han er for kvinner i Forsvaret, men at det har omkostninger dersom disse skal inn i de skarpeste avdelingene.

– Alt i alt ser man at det å ha kvinner i fremste linje finner man nesten ikke i noe samfunn i noe tidsepoke. Det tror jeg det er gode grunner til, sier Høiback.

Han sier gutter i snitt er sterkere og raskere, og at det derfor er militære grunner til at det finnes så få kvinner i kampavdelinger historisk sett.

Nina Rones er forsker på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og sier Høibacks resonnement baserer seg på myter.

– Det handler blant annet ikke utelukkende om fysikk. Både organisering og kommunikasjonsutstyr er viktig i strid. Det er heller ikke slik at menn har fordeler over kvinner på alle fysiske områder. Når man snakker om ultra utholdenhet er det mye forskning som viser at kvinner kommer bedre ut enn menn, sier Rones.

