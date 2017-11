Ny togpåkjørsel av rein på Nordlandsbanen

NTB Innenriks

De nye påkjørslene skjedde litt før klokken ni onsdag morgen, bare to mil sør for der påkjørslene skjedde i forrige uke, opplyser Bane Nor.

– Dette skjedde på en strekning vi ikke hadde satt ned farten på ettersom det ikke har vært observert reinsdyr i nærheten. Vi har nå økt saktekjøringsområdet på denne strekningen fra fem kilometer til 3,2 mil, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til NTB.

Hun betegner påkjørslene som tragiske og understreker at Bane Nor nå skal se på hva de kan gjøre for å unngå at slike påkjørsler skjer.

– Vi vil undersøke hvilke tiltak det er mulig å sette inn. Det er jo generelt mye rein langs Nordlandsbanen, men jeg kan ikke huske at det har vært så mange og så mange påkjørsler på så kort tid, sier hun.

– Vi er preget av dette og vil gjøre mer for å forebygge, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor.

(©NTB)