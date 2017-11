Jensen sier SSB-sjefen ikke er avhengig av hennes tillit

NTB Innenriks

I et 169 sider langt brev svarer Siv Jensen på komiteens 25 oppfølgingsspørsmål etter den dramatiske avgangen til den tidligere SSB-sjefen Christine Meyer 12. november.

To dager tidligere uttalte Jensen at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

Komiteen spurte allerede i sitt første brev til Jensen 14. november om det var finansministerens oppfatning at en direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) er avhengig av finansministerens tillit for å kunne være i sin stilling. Spørsmålet ble gjentatt i det neste brevet, med den begrunnelse at komiteen ikke anså at spørsmålet ble besvart første gang.

– Ansettelsesforholdet til administrerende direktør i SSB er regulert av lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Det er et sterkt stillingsvern knyttet til stillingen, som er uavhengig av statsrådens tillit, fastslår Jensen denne gang.

Finansministeren gjentar imidlertid budskap fra sitt første svar om at en etatsleder etter hennes syn må tenke gjennom forholdene og egen stilling i en situasjon der finansministeren ikke lenger har tillit til vedkommende.

Vurderer utilbørlig press

Bakgrunnen for konflikten mellom de to var bekymringen knyttet til Meyers omstridte omorganisering av det statlige statistikkbyrået. Jensen har hevdet at Meyer hadde fått en rekke advarsler fra departementet gjennom hele året. Meyer har på sin side hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at innvandringsforsker Erling Holmøy skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Brevet fra Jensen ble lagt ut sent onsdag ettermiddag på departementets nettside og svarer på 25 nye spørsmål som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte Jensen forrige uke.

Komiteen varslet tidligere i høst at den vil gå inn i saken for å vurdere om Siv Jensen har utøvd utilbørlig politisk press i saken, men var ikke fornøyd med de første svarene finansministeren ga.

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag fått en detaljert gjennomgang av saken slik den har forløpt. Jeg er glad for å få utdype saken for komiteen. Det er nødvendig å modernisere og omstille SSB, men endringene må verken svekke byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget eller foregripe statistikklovutvalget. Dette har vi vært opptatt av hele tiden, og vi har som kjent advart mot det en rekke ganger, skriver Jensen i en kommentar til det nye brevet.

Avviser støtte

Komiteen ba blant annet om utdypende svar på hvorfor Jensen først slo alarm i oktober, da omorganiseringen ble implementert, når departementet hadde vært kjent med de planlagte endringene i lengre tid. Komiteen viser til at Meyer, ifølge oppslag i mediene, skal ha fått departementets støtte så sent som 2. mai. Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen har også bekreftet overfor VG at departementet ble kjent med detaljene i omorganiseringen allerede i august.

Jensen svarer at møtet 2. mai var en personlig medarbeidersamtale med Meyer, og at det ikke blir gitt føringer for etatens virksomhet i medarbeidersamtaler.

– Slike føringer gis i etatsstyringsdialogen, først og fremst i tildelingsbrev og årsrapportmøter, ifølge svaret.

Jensen skriver videre at departementet «kom i tvil om hvorvidt SSB ville kunne ivareta oppgaver knyttet til drift av modeller, konjunkturovervåking og ulike utredninger», da den detaljerte informasjonen om stillingsplan og omplassering av forskere i forskningsavdeling ble kjent for departementet i august/september.

Støtter styreleder

Komiteen har også bedt om svar på hvorfor ikke også SSBs styreleder Morten Reymert måtte gå av, når SSB-direktøren ikke har oppfattet signalene i dialogen med departementet.

Jensen svarer at hun mener styret har ivaretatt styringsdialogen på en god måte.

– Det er tydelig blant annet i protokoller fra styremøtet 26. april, hvor styret pekte på en rekke viktige hensyn som måtte vektlegges i gjennomføringen av prinsippene for forskningsvirksomheten, skriver hun.

