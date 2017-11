Jensen sier Meyer ikke var avhengig av hennes tillit

NTB Innenriks

– Det er et sterkt stillingsvern knyttet til stillingen, som er uavhengig av statsrådens tillit, skriver Jensen i et nytt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om den dramatiske avgangen til den tidligere SSB-sjefen Christine Meyer 12. november.

Dette til tross for at Jensen to dager før Meyers avgang uttalte hun ikke lenger hadde tillit til Meyer. Meyer kontret samme dag med å uttrykte bekymring for SSBs uavhengighet og uttalte at en SSB-direktør ikke skal være avhengig av «finansministerens politiske tillit». Likevel valgte hun å gå av to dager senere.

Helt siden kontrollkomiteen gikk inn i saken 14. november har komitémedlemmene vært opptatt av hvorvidt Meyer, som var utnevnt av Kongen i statsråd, virkelig var avhengig av Siv Jensens tillit for å fortsette i stillingen. Komiteen var imidlertid ikke fornøyd med Jensens første svar på spørsmålet, og gjentok spørsmålet i et nytt brev til statsråden forrige uke.

-Åpner for misbruk

I sitt nye svar onsdag gjentar finansministeren budskapet fra sitt første svar om at en etatsleder, selv om vedkommende ikke er avhengig av statsrådens tillit, etter hennes syn må tenke gjennom forholdene og egen stilling i en situasjon der finansministeren ikke lenger har tillit til vedkommende.

– Gjennom 2017 har viktige samfunnsaktører, ved flere anledninger, uttrykt bekymring om leveranser fra SSB. (...) Det ble min vurderinger etter møtene med Meyer at det var grunn til å stille spørsmål ved om hun ville kunne lede SSB videre på en måte som ga tilstrekkelig trygghet for leveranser fra SSB, var samlende for organisasjonen og ga tilstrekkelig trygghet for allmennheten, utdyper Jensen.

NTB jobbet onsdag kveld med å få en kommentar fra Meyer til Jensens nye svar. Forrige uke uttalte Meyer at de seks svarene Jensen da hadde gitt Stortinget, ikke ga en korrekt og dekkende fremstilling av saken.

Jussprofessor Mads Andenæs er blant dem som har uttalt seg kritisk til Siv Jensens uttalte mistillit til Meyer.

– Det spiller ingen rolle hva som var grunnlaget for den erklærte mistilliten. Dersom det nå etableres at SSB-direktøren må ha tillit fra finansministeren, er vi kommet på helt galt spor. Dette åpner for alle slags former for misbruk i fremtiden, uttalte Andenæs til Dagens Næringsliv tidligere denne måneden.

Vurderer utilbørlig press

Bakgrunnen for konflikten var bekymringer fra en rekke hold, både fra partene i arbeidslivet, Stortinget og andre samfunnsaktører, knyttet til Meyers planlagte omorganisering av det statlige statistikkbyrået. Jensen har hevdet at Meyer hadde fått en rekke advarsler fra departementet gjennom hele året uten å lytte, og at det derfor var behov for å «dra i nødbremsen». Meyer har på sin side hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at innvandringsforsker Erling Holmøy skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Komiteen varslet tidligere i høst at den vil gå inn i saken for å vurdere om Siv Jensen har utøvd utilbørlig politisk press i saken, men var ikke fornøyd med de første svarene finansministeren ga. Totalt 25 nye oppfølgingsspørsmål ble sendt departementet forrige uke, som hadde frist på seg til midnatt onsdag med å komme med nye svar.

Det nye svaret fra Jensen på totalt 169 sider, inkludert en rekke møtereferater, sms- og e-post-utskrifter og annen dokumentasjon komiteen hadde bedt om, ble lagt ut på departementets nettside onsdag ettermiddag.

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag fått en detaljert gjennomgang av saken slik den har forløpt. Jeg er glad for å få utdype saken for komiteen. Det er nødvendig å modernisere og omstille SSB, men endringene må verken svekke byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget eller foregripe statistikklovutvalget. Dette har vi vært opptatt av hele tiden, og vi har som kjent advart mot det en rekke ganger, skriver Jensen i en kommentar til det nye brevet.

