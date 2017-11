Jeger dømt til fengsel for uaktsomt drap i Balsfjord

NTB Innenriks

Nord-Troms tingrett har domfelt mannen for uaktsomt drap og brudd på våpenloven, melder Nordlys. Dommen er i samsvar med aktors påstand.

Mads Håvard Larsen (26) døde etter å ha blitt truffet av et skudd som 42-åringen avfyrte på Stormoen avfallsanlegg 28. februar i år. 41-åringen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen, og han forklarte i retten at han var helt sikker på at det var en rev han så i siktet.

I tillegg til den ubetingede fengselsstraffen må mannen betale til sammen 375.000 kroner i erstatning til Larsens foreldre og samboer. Han er også fradømt retten til å drive jakt i fem år. Våpenet og utstyret han brukte, blir også inndratt.

26-åringen døde umiddelbart av massive hjerneskader. Det var tiltalte selv som meldte fra til politiet. Det var mørkt da jakten pågikk, og tiltalte brukte en rifle med et påmontert termisk sikte.

