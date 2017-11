Høy luftforurensing to dager på rad i Bergen

NTB Innenriks

Ved høy luftforurensning (rødt nivå) to dager på rad kan byrådet vedta å innføre strakstiltak som økte bompenger eller datokjøring. Også tirsdag ble luftforurensingen målt til rødt, det nest høyeste på skalaen.

Byrådet hadde på forhånd varslet at femdoblet rushtidsavgift kunne bli innført for å dempe trafikken, men tirsdag valgte de ikke å øke bompengeavgiften fordi det ikke skulle være fare for høy luftforurensing onsdag.

Men ved 15.30-tiden onsdag ettermiddag viste målinger av luftkvaliteten rødt på flere steder i byen, skriver Bergens Tidende.

Byrådet vil likevel ikke innføre noen av strakstiltakene.

– De mest effektive tiltakene mot veistøv er det Statens vegvesen som har ansvar for, og de er bedt å følge opp, skriver byråd Julie Andersland (V) i en SMS til avisa.

Også i Oslo ble det målt høy luftforurensing onsdag.

