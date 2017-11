Forslått mann funnet i trappeoppgang

NTB Innenriks

Den skadde mannen måtte fraktes til sykehus, og politiet har sperret av et området i garasjekjelleren i bygården på Bislett i Oslo onsdag kveld.

– Vi fikk melding klokken 18.19 fra flere naboer om at det var slag og skrik i oppgangen i et hus i Falbes gate ved Bislett. Da vi kom fram, fant vi en person blodig og forslått, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fant blodspor vekk fra trappeoppgangen og ned i garasjen under bygget. Der er et området sperret av, og politi med hunder undersøker området.

– Foreløpige spor tyder på at det var to personer som gjorde dette. Vedkommende som ble funnet, er til en viss grad kjent for politiet og bor i huset. Han ble fraktet til sykehus med uavklarte skader, sier operasjonslederen.

