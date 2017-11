ESA godkjenner regler for skipsregister 

NTB Innenriks

ESA tok selv initiativ til å se nærmere på det såkalte NIS-registeret, men konkluderer nå med at det er forenlig med EØS-reglene.

– Regler knyttet til skipsregistrering er ikke fullt ut harmonisert i EØS-retten, noe som gir Norge nasjonalt handlingsrom, sier ESAs president Sven Erik Svedman i en pressemelding.

ESA viser samtidig til at andre europeiske land har lignende regler.

Næringsminister Monica Mæland (H) er fornøyd med beslutningen.

– Det er positivt at ESA slår fast at fartsområdebegrensningene for NIS-registrerte skip ikke er i strid med EØS-avtalen, sier hun.

Dagens regelverk sier at skip som er oppført i NIS-registeret, ikke kan frakte passasjerer mellom havner i Norge og havner i utlandet. Ferjer som går mellom Norge og andre land, er dermed utestengt. Det var denne begrensningen som fikk ESA til å rynke på nesen.

Mæland har foreslått en oppmyking av regelverket, men saken er blitt liggende i bero i påvente av ESAs konklusjon.

