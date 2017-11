Dyrevernere anmelder Bane Nor etter reinsdyrpåkjørsel

NTB Innenriks

Organisasjonen mener det ikke holder at Bane Nor beklager seg etter ulykkene, og har besluttet å politianmelde jernbaneforetaket, melder NRK.

–Disse situasjonene er jo noe som alle beklager, men når det da skjer igjen og igjen over flere år, ja da er det kanskje ikke nok å bare beklage. Da må man kanskje også plassere ansvaret et sted, og det er det vi forsøker å gjøre ved en politianmeldelse nå, sier NOAH-leder og veterinær Siri Martinsen til kanalen.

I en tekstmelding til NRK svarer Bane Nor at de er preget av ulykkene, og at de vil gjøre mer for å forebygge. Videre vil de ikke kommentere at NOAH politianmelder dem.

Bane Nor har tidligere sagt de vil undersøke hvor varslingskjeden sviktet etter at 110 reinsdyr ble drept i til sammen åtte påkjørsler fra onsdag 22. til lørdag 25. november. Alle påkjørslene skjedde på Nordlandsbanen mellom Kvalfors og Mosjøen.

