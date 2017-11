24-åring anker dom for knivdrap i Narvik

NTB Innenriks

Det bekrefter domfeltes forsvarer, Jon Anders Hasle, til NTB.

–Vi anker over skyldspørsmålet fordi vi ber om å få klarlagt hva slags tilstand han var i da dette fant sted. Vi vil få klarlagt om han hadde en alvorlig bevissthetsforstyrrelse da dette drapet skjedde, sier Hasle.

24-åringen fra Ballangen ble tidligere denne måneden dømt i Ofoten tingrett for drap på 21 år gamle Martin Bjørge Liebraathen fra Jessheim og drapsforsøk på en 20-åring fra Harstad under en biltur mot Narvik 1. november i fjor.

– Ikke forsett om å drepe

Hasle opplyser at de også anker over dommen for drapsforsøk, og over straffutmålingen.

–Hva gjelder forsøk på drap, anker vi fordi vi mener han ikke har hatt forsett om å drepe, sier forsvarsadvokaten.

Advokat Rune Stenstrøm, som bisto den overlevende, bekrefter at han er orientert om anken.

– Vi må bare forholde oss til at den domfelte velger å anke. Han har jo både anket skyldspørsmålet og sivile rettskrav – det vil si erstatning og oppreisning både til min klient og til avdødes etterlatte, sier han til avisa Fremover.

Selvforsvar

I tillegg til fengselsstraffen ble 24-åringen dømt til å betale nærmere 700.000 kroner i erstatning og oppreisning til pårørende og til mannen som overlevde.

24-åringen meldte seg for politiet og sa at han knivstakk de to i selvforsvar, men da rettssaken startet i Ofoten tingrett i Narvik i slutten av oktober, erkjente han straffskyld for drap og delvis straffskyld for drapsforsøk.

