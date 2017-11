To siktet etter at kvinne ble funnet død i Mo i Rana

NTB Innenriks

Det var funn på stedet som gjorde at politiet satte i gang etterforskning. To personer som tidligere tirsdag ble tatt inn til avhør, er siktet i forbindelse med dødsfallet.

– To personer er siktet ettersom disse er de som er nærmest til å kunne gi opplysninger i denne saken. Jeg kan imidlertid ikke gi noen opplysninger om hva de to er siktet for, ut over at de er siktet i forbindelse med saken, sier politiadvokat Sølvi Elvedahl i Nordland politidistrikt til rana.no

Hun ønsker ikke å gi noe informasjon om hvilken forbindelse de to har til den avdøde kvinnen. En av de to siktede ble løslatt etter avhør, mens den andre skal avhøres videre i saken.

– Det gjenstår fortsatt en del etterforskning, og vi holder alle muligheter åpne, sier Elvedahl, som også opplyser at flere personer skal avhøres i saken.

Til VG sier advokat John Erik Nygård, som representerer en av de to siktede, at hans klient ikke erkjenner straffskyld i saken. Ut over dette vil han ikke gi flere kommentarer.

Politiadvokat Marianne Eskildsen opplyste tidligere tirsdag at den avdøde kvinnen vil bli sendt til obduksjon. Politiet har ingen flere opplysninger om dødsårsak eller hendelsesforløp før den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger.

Kvinnen ble funnet død i en bolig på Selfors i Mo i Rana tidlig tirsdag morgen.

(©NTB)